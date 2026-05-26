Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Sexuelle Belästigung, Hundebiss und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl von Treibstoff

Zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 05 Uhr brach ein Dieb den Tank eines auf dem Parkplatz Reußenberg geparkten LKW auf und entwendete aus diesem etwa 450 Liter Treibstoff. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 22:20 Uhr griff ein bislang unbekannter Mann auf einem Fest in der Haalstraße die Hand eines 15-jährigen Mädchens und führte diese in Richtung seines Geschlechtsteils. Die 15-Jährige konnte sich losreißen und flüchtete anschließend. Der bislang unbekannte Mann entfernte sich in Richtung des Fahrgeschäfts "Breakdance". Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können.

Schwäbisch Hall: Hundebiss

Ein 11-jähriges Mädchen spielte am Samstag zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr mit ihrem angeleinten Hund auf einem Sportplatz im Komberger Weg, als ein anderer nicht angeleinter Hund den Hund der 11-Jährigen angriff und diesen schwer verletzte. Als das Mädchen versuchte die beiden Hunde zu trennen, wurde auch Sie von dem Hund gebissen und leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Hundehalter des angreifenden Hundes rannte das 11-jährige Mädchen nach Hause. Ihr Hund musste tierärztlich versorgt werden. Bei dem Hundehalter soll es sich um einen etwa 70 Jahre alten Mann mit einer Größe von etwa 185cm handeln. Er hatte eine eher dünne Statur, trug eine Brille und hatte lichte, graue Haare. Sein Hund nach Zeugenaussagen war etwa 40-60 cm hoch, hatte orangenes Fell am Rücken und weißes Fell am Bauch. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise, insbesondere zur Identität des Hundehalters.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Sonntag 22 Uhr und Montag 11:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen Am Säumarkt geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

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