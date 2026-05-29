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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sturz einer Fahrerin eines Kleinkraftrades - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.05.2026, gegen 13.10 Uhr, stürzte eine 31-jährige Frau mit ihrem Kleinkraftrad in der Hauptstraße. Sie wurde schwer verletzt.

Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Riehen und wollte unweit der Einmündung zum Oberbaselweg an einem geparkten Pkw vorbeifahren. Ihm kam eine 31-jähriger Fahrerin eines Kleinkraftrades entgegen, welche die Situation wohl erkannte und stark abbremste. Dabei stürzte die 31-Jährige und rutsche etwa 6 Meter über die Fahrbahn. Die 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Außer einem Helm habe die Verletzte keine Schutzkleidung getragen. Es kam zu keinem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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