POL-FR: Weil am Rhein: Sturz einer Fahrerin eines Kleinkraftrades - schwer verletzt
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 27.05.2026, gegen 13.10 Uhr, stürzte eine 31-jährige Frau mit ihrem Kleinkraftrad in der Hauptstraße. Sie wurde schwer verletzt.
Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Riehen und wollte unweit der Einmündung zum Oberbaselweg an einem geparkten Pkw vorbeifahren. Ihm kam eine 31-jähriger Fahrerin eines Kleinkraftrades entgegen, welche die Situation wohl erkannte und stark abbremste. Dabei stürzte die 31-Jährige und rutsche etwa 6 Meter über die Fahrbahn. Die 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Außer einem Helm habe die Verletzte keine Schutzkleidung getragen. Es kam zu keinem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen.
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