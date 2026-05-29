Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit Beteiligung von Fahrrad und Kleintransporter - Radfahrerin verstorben

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2026, gegen 12.00 Uhr, kam es auf der Landstraße 139 zwischen einem Fahrrad und einem Kleintransporter zu einem Unfall.

Der 58-jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Landstraße 139 vom Ortsteil Herten kommen in Richtung Wyhlen. Eine 86-jährige Radfahrerin befuhr den baulich getrennt von der Landstraße verlaufenden Radweg in gleicher Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Radfahrerin nach links auf die Landstraße ein und kollidierte mit dem Kleintransporter. Der Fahrer des Kleintransporters versuchte noch nach links auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Die 86-Jährige wurde vom Fahrrad abgeworfen und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Mit schwersten Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik verflogen, wo sie am Freitag, 29.05.2026 in den frühen Morgenstunden verstarb.

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