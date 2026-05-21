POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Lindlar (ots) - Am Mittwoch (20. Mai) wurden bei einem Auffahrunfall an der Einmündung Montanusstraße (L97)/Kaiserau (L302) zwei Menschen verletzt. Gegen 18 Uhr fuhr eine 41-jährige Lindlarerin mit ihrem Audi auf der Montanusstraße aus Richtung Frielingsdorf in Richtung L302. In Höhe der Einmündung fuhr sie auf den Dacia einer 45-Jährigen aus Engelskirchen auf, der dort verkehrsbedingt wartete. Die 45-Jährige und ...

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