Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus
Gummersbach (ots)
Am Montag (20. Mai) hebelten Unbekannte zwischen 12 Uhr und 15:30 Uhr die Kellertür eines unbewohnten Einfamilienhauses in Berghausen auf. Sie durchsuchten das Gebäude und entkamen unerkannt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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