POL-GM: Auto kracht gegen Baum

Marienheide (ots) - Am Dienstag (19. Mai), gegen 16 Uhr beabsichtigte ein 37-Jähriger aus Marienheide von einem Grundstück auf die Gummersbacher Straße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 59-jährigen Fahrradfahrerin aus Marienheide, die auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Durch den Sturz zog sich die 59-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus. Rückfragen von Pressevertretern ...

mehr