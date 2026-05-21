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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht gegen Baum

POL-GM: Auto kracht gegen Baum
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Bergneustadt (ots)

Am Mittwoch (20. Mai) war ein 61-jähriger Audi-Fahrer aus Drolshagen auf der Olper Straße (B55) von Pernze in Richtung Drolshagen unterwegs. Gegen 11:45 Uhr kam er nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Drolshagener kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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