POL-GM: Einbruch in Büro von Altenheim

Gummersbach (ots) - Am Freitagabend (15. Mai) gegen 19 Uhr meldete ein Gummersbacher, dass sein Wohnanhänger entwendet wird, was er über einen GPS-Tracker verfolgen konnte. Der Anhänger war in der Wehrstraße abgestellt und bewegte sich in Richtung Autobahn. Er fuhr seinem Anhänger hinterher und gab der Polizei den Standort durch. Auf der Autobahn schloss eine ...

mehr