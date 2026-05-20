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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Büro von Altenheim

Lindlar (ots)

Zwischen 17 Uhr am Montag (18. Mai) und 7 Uhr am Dienstag sind Unbekannte in Büros eines Altenheims in der Dr.-Meinerzhagen-Straße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten mehrere Büroräume auf und durchwühlten die Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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