Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Friseursalon
Radevormwald (ots)
In der Zeit von Samstag (16. Mai) bis Montag öffneten Unbekannte ein Fenster eines Friseursalons in der Weststraße. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Schränke und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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