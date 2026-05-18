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POL-GM: Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

POL-GM: Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt
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Hückeswagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hückeswagen wurden am Freitag (15. Mai) vier Personen leicht verletzt. Gegen 14 Uhr wollte ein 34-jähriger Skoda-Fahrer aus Hückeswagen von der Straße "Kobeshofen" (K5) nach links auf die B237, in Richtung Hückeswagen, abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 40-jährigen Hückeswageners, der auf der bevorrechtigten B237 in Richtung Wipperfürth fuhr. Beide Fahrer und zwei weitere Insassen in dem VW Golf, 63 und acht Jahre alt, wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
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Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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