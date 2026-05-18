Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

Marienheide (ots)

Am Samstag (16. Mai) wollte ein 49-jähriger Marienheider von der Straße "Am Rottland" nach links auf die Scharder Straße abbiegen. Dabei kam es gegen 13:06 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 37-jährigen Gummersbachers, der auf der bevorrechtigten Scharder Straße in Richtung Marienheider Straße unterwegs war. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus.

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