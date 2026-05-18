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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

Marienheide (ots)

Am Samstag (16. Mai) wollte ein 49-jähriger Marienheider von der Straße "Am Rottland" nach links auf die Scharder Straße abbiegen. Dabei kam es gegen 13:06 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 37-jährigen Gummersbachers, der auf der bevorrechtigten Scharder Straße in Richtung Marienheider Straße unterwegs war. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus.

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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.05.2026 – 10:30

    POL-GM: Spielplatzzaun beschädigt

    Engelskirchen (ots) - Zwischen 18 Uhr am Freitag (15. Mai) und acht Uhr am Samstag haben Unbekannte den Zaun eines Spielplatzes in der Brückenstraße beschädigt. Der Zaun wurde umgestoßen, wobei einzelne Zaunelemente abbrachen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

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  • 15.05.2026 – 09:45

    POL-GM: Honda von Parkplatz gestohlen

    Gummersbach (ots) - Zwischen 22 Uhr am Dienstag (12. Mai) und 09:15 Uhr am Mittwoch haben Unbekannte eine Honda vom Modell CMX 250 C gestohlen. Das Motorrad mit dem Kennzeichen GM-BK53 stand zur Tatzeit au einer Parkfläche in der Erblandstraße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. ...

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