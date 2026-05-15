Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Honda von Parkplatz gestohlen
Gummersbach (ots)
Zwischen 22 Uhr am Dienstag (12. Mai) und 09:15 Uhr am Mittwoch haben Unbekannte eine Honda vom Modell CMX 250 C gestohlen. Das Motorrad mit dem Kennzeichen GM-BK53 stand zur Tatzeit au einer Parkfläche in der Erblandstraße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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