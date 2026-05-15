POL-GM: Honda von Parkplatz gestohlen

Gummersbach (ots) - In der Hardtwiesenstraße ist am Mittwoch (13. Mai) ein Unbekannter über die Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Über eine Überwachungskamera in der Wohnung bemerkten die Bewohner den Einbruch und informierten die Polizei. Als sie den Unbekannten über die Sprechfunktion der Kamera ansprachen, ergriff dieser die Flucht. Der Unbekannte war mit einem dunklen Pullover ...

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