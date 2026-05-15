Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher kam über die Terrassentür

Gummersbach (ots)

In der Hardtwiesenstraße ist am Mittwoch (13. Mai) ein Unbekannter über die Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Über eine Überwachungskamera in der Wohnung bemerkten die Bewohner den Einbruch und informierten die Polizei. Als sie den Unbekannten über die Sprechfunktion der Kamera ansprachen, ergriff dieser die Flucht. Der Unbekannte war mit einem dunklen Pullover und einer hellen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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