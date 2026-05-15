Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Schmutzwasserpumpen von Baustelle gestohlen
Wipperfürth (ots)
Zwischen 13 Uhr am Dienstag (12. Mai) und 06:55 Uhr am Mittwoch haben Unbekannte mehrere Schmutzwasserpumpen von einer Baustelle in der Bahnstraße gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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