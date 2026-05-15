POL-GM: Schmutzwasserpumpen von Baustelle gestohlen

Oberbergischer Kreis (ots) - Fast jeder hat heutzutage schon mal etwas im Internet bestellt. Groß ist die Freude, wenn die erwartete Ware ankommt oder man etwas verkaufen kann. Doch es kann auch anders kommen und ehe man sich versieht, ist man Betrügern aufgesessen. Ein 29-Jähriger aus Bergneustadt stieß am Sonntag (9. Mai) auf einer Social Media Plattform auf eine Werbung für Parfums. Er folgte dem Link und kam auf ...

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