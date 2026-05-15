PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schmutzwasserpumpen von Baustelle gestohlen

Wipperfürth (ots)

Zwischen 13 Uhr am Dienstag (12. Mai) und 06:55 Uhr am Mittwoch haben Unbekannte mehrere Schmutzwasserpumpen von einer Baustelle in der Bahnstraße gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.05.2026 – 00:11

    POL-GM: Update: Vermisstensuche nach 92-jähriger Wandererin

    Lindlar (ots) - Die 92-jährige Vermisste konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Leitstelle Telefon: 02261 8199-3333 E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 00:07

    POL-GM: Vermisstensuche nach 92-jähriger Wandererin

    Lindlar (ots) - Derzeit läuft eine aufwendige Vermisstensuche im Bereich Lindlar. Seit dem 13.05.2026, 14:50 Uhr, wird eine 92-jährige Dame aus Overath vermisst. Die Dame war Teilnehmerin einer Wandergruppe im Bereich Lindlar Voßbruch. An der dortigen Johanneskapelle wurde die Vermisste zuletzt gesehen. Die Vermisste ist ca. 165 cm groß und von schlanker Statur. Die Vermisste hat schulterlange braune Haare, trägt ein ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 09:11

    POL-GM: Achtung vor Betrugsmaschen bei Online-Bestellungen

    Oberbergischer Kreis (ots) - Fast jeder hat heutzutage schon mal etwas im Internet bestellt. Groß ist die Freude, wenn die erwartete Ware ankommt oder man etwas verkaufen kann. Doch es kann auch anders kommen und ehe man sich versieht, ist man Betrügern aufgesessen. Ein 29-Jähriger aus Bergneustadt stieß am Sonntag (9. Mai) auf einer Social Media Plattform auf eine Werbung für Parfums. Er folgte dem Link und kam auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren