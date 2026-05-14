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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Update: Vermisstensuche nach 92-jähriger Wandererin

Lindlar (ots)

Die 92-jährige Vermisste konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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