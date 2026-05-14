Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Update: Vermisstensuche nach 92-jähriger Wandererin
Lindlar (ots)
Die 92-jährige Vermisste konnte wohlbehalten aufgefunden werden.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.
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