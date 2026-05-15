POL-GM: Wohnung in Mehrfamilienhaus durchwühlt

Lindlar (ots) - Derzeit läuft eine aufwendige Vermisstensuche im Bereich Lindlar. Seit dem 13.05.2026, 14:50 Uhr, wird eine 92-jährige Dame aus Overath vermisst. Die Dame war Teilnehmerin einer Wandergruppe im Bereich Lindlar Voßbruch. An der dortigen Johanneskapelle wurde die Vermisste zuletzt gesehen. Die Vermisste ist ca. 165 cm groß und von schlanker Statur. Die Vermisste hat schulterlange braune Haare, trägt ein ...

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