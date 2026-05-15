Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Wohnung in Mehrfamilienhaus durchwühlt
Bergneustadt (ots)
In der Breslauer Straße sind Unbekannte am Donnerstag (14. Mai) zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr in eine Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Einbrecher durchwühlten die gesamte Wohnung und entkamen mit zwei Schlüsseln. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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