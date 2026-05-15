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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannter zündet Böller neben Feiernden

Lindlar (ots)

Auf einem Feuerwehrfest am Donnerstag (14. Mai) in der Straße "Zum Birkenhof" hat mindestens eine Person gegen 17:50 Uhr einen Böller in der Nähe von Feiernden gezündet. Drei Personen (zwei 24-Jährige und ein 23-Jähriger) klagten anschließend über Schmerzen im Ohr. Ein 21-Jähriger Tatverdächtiger aus Köln stritt die Vorwürfe ab. Er erhielt ein Hausverbot für den Veranstaltungsort.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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