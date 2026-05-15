Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannter bricht in Seniorenheim ein - Tatverdächtiger gestellt

Gummersbach (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13./14. Mai) in ein Seniorenheim in der Reininghauser Straße eingebrochen. Gegen drei Uhr morgens hörten Pflegekräfte verdächtige Geräusche und verständigten die Polizei. Als sie den Eindringling entdeckten und ansprachen, flüchtete dieser durch ein Fenster. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung trafen Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung passte, an. Es handelt sich um einen 20-Jährigen aus Marienheide. Er wurde vorläufig festgenommen.

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