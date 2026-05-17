Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Spielplatzzaun beschädigt
Engelskirchen (ots)
Zwischen 18 Uhr am Freitag (15. Mai) und acht Uhr am Samstag haben Unbekannte den Zaun eines Spielplatzes in der Brückenstraße beschädigt. Der Zaun wurde umgestoßen, wobei einzelne Zaunelemente abbrachen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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