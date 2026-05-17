POL-GM: Spielplatzzaun beschädigt

Lindlar (ots) - Auf einem Feuerwehrfest am Donnerstag (14. Mai) in der Straße "Zum Birkenhof" hat mindestens eine Person gegen 17:50 Uhr einen Böller in der Nähe von Feiernden gezündet. Drei Personen (zwei 24-Jährige und ein 23-Jähriger) klagten anschließend über Schmerzen im Ohr. Ein 21-Jähriger Tatverdächtiger aus Köln stritt die Vorwürfe ab. Er erhielt ein Hausverbot für den Veranstaltungsort. Rückfragen ...

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