Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreisverkehr

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Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wipperfürth wurde am Samstag (16. Mai) der Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt. Gegen 16:16 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann aus Radevormwald mit seinem Dacia auf der Straße "Sugeres Platz" in Richtung Lüdenscheider Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Lüdenscheider Straße/Sugeres Platz kam es zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad eines 17-jährigen Hückeswageners, der zu diesem Zeitpunkt den Kreisverkehr befuhr. Der Zweiradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

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