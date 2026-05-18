Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Kreisverkehr
Wipperfürth (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Wipperfürth wurde am Samstag (16. Mai) der Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt. Gegen 16:16 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann aus Radevormwald mit seinem Dacia auf der Straße "Sugeres Platz" in Richtung Lüdenscheider Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Lüdenscheider Straße/Sugeres Platz kam es zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad eines 17-jährigen Hückeswageners, der zu diesem Zeitpunkt den Kreisverkehr befuhr. Der Zweiradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
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