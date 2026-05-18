Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Eierautomat war Ziel von Kriminellen
Wiehl (ots)
In der Zeit von Donnerstag (14. Mai) bis Samstag brachen Unbekannte einen Eierautomat in der Ortsstraße auf und stahlen die Geldkassette. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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