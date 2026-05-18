Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher scheitern an Eingangstür
Radevormwald (ots)
Am Montagmorgen (18. Mai) versuchten Unbekannte, die Schiebetür einer Bäckerei in der Froweinstraße aufzudrücken. Dabei lösten sie gegen 3:10 Uhr die Alarmanlage aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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