POL-GM: Einbrecher scheitern an Eingangstür

Marienheide (ots) - Am Samstag (16. Mai) wollte ein 49-jähriger Marienheider von der Straße "Am Rottland" nach links auf die Scharder Straße abbiegen. Dabei kam es gegen 13:06 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 37-jährigen Gummersbachers, der auf der bevorrechtigten Scharder Straße in Richtung Marienheider Straße unterwegs war. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

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