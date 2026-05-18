Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wohnanhänger gestohlen - Diebe liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Gummersbach (ots)

Am Freitagabend (15. Mai) gegen 19 Uhr meldete ein Gummersbacher, dass sein Wohnanhänger entwendet wird, was er über einen GPS-Tracker verfolgen konnte. Der Anhänger war in der Wehrstraße abgestellt und bewegte sich in Richtung Autobahn. Er fuhr seinem Anhänger hinterher und gab der Polizei den Standort durch. Auf der Autobahn schloss eine Streifenwagenbesatzung zu dem flüchtigen Fahrzeug auf. Plötzlich bremste das Auto mit dem Anhänger. Drei Männer sprangen heraus und koppelten den Hänger ab. Dann setzten sie ihre Flucht fort. Bei der Verfolgungsfahrt waren Einsatzkräfte der Polizei Oberbergischer Kreis, der Autobahnpolizei, und der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Auf Höhe der Anschlussstelle Untereschbach verunglückte der flüchtige Pkw und vier Insassen flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung. Das zurückgelassene Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell