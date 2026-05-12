Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: 67-Jährige bei Brand in Einfamilienhaus schwer verletzt

Bonn (ots)

Am Dienstagmorgen (12.05.2026) gegen 06:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wegen einer Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus im Lilienweg in Rheinbach alarmiert.

Die Feuerwehr konnte dabei eine Bewohnerin aus dem verrauchten Haus retten und das Brandgeschehen unter Kontrolle bringen. Die 67-jährige Frau erlitt durch den Brand und das Einatmen von Rauchgas nach bisherigem Sachstand schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell