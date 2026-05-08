Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Diebe entwendeten 35 Whisky- und Weinflaschen bei Kellereinbruch - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (07.05.2026), gegen 03:30 Uhr, haben bislang unbekannte Einbrecher fünf Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses im Orchideenweg in Bonn-Duisdorf aufgebrochen und durchsucht. Dabei nahmen die Unbekannten 35 hochpreisige Whisky- und Weinflaschen aus einem Verschlag mit. Zum Tragen der Flaschen könnten die Unbekannten einen ebenfalls entwendeten Einkaufskorb oder einen Altglasbehälter benutzt haben. Der Wert der mitgenommenen Flaschen wurde auf rund 1500,- bis 2000,- Euro geschätzt. Ob die Täter weitere Beute gemacht haben, wird derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizei bittet um ihre Hilfe: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Duisdorf beobachtet? Es ist wahrscheinlich, dass die Diebe zum Abtransport der Flaschen ein Fahrzeug benutzt haben könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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