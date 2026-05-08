Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: iPad aus WG gestohlen - Diebesgut in Rucksack aufgefunden

Bonn (ots)

Bei einem Diebstahl aus dem Gemeinschaftsraum einer Wohngemeinschaft in Bonn-Beuel im Zeitraum von Freitag (01.05.2026), 15:00 Uhr, auf Samstag (02.05.2026), 01:00 Uhr, entwendeten unbekanntem Täter unter anderem ein iPad.

Am gestrigen Donnerstagmittag (07.05.2026), um 14:08 Uhr, meldete sich die Geschädigte auf der Leitstelle der Polizei Bonn und teilte das aktuelle Ortungsergebnis ihres entwendeten iPads mit. Beamte der Wache GABI konnten innerhalb einer Personengruppe im Bonner Hofgarten einen 25-jährigen Mann feststellen, der neben dem entwendeten iPad auch noch eine Playstation und einen Schlüsselbund mit USB-Stick in einem Rucksack mit sich führte. Alle drei Gegenstände konnten dem Diebstahl aus Bonn-Beuel zugeordnet werden. Des Weiteren führte der Mann einen als Make-Up-Stift getarnten Elektroschocker mit sich. Dieser wurde von den Beamten sichergestellt.

Der 25-jährige Tatverdächtige wurde zur Sachverhaltsklärung zur Wache GABI gebracht, die er nach ersten Maßnahmen wieder verlassen konnte, da keine Haftgründe für ihn vorlagen. Die aufgefundene Beute wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Hehlerei und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

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