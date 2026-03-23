Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sachbeschädigung an Getränkemarkt

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, dem 21.03.2026, 16:20 Uhr, und Sonntag, dem 22.03.2026, 12:00 Uhr, kam es an der Straße Schützenhof in Meppen zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter begaben sich zum Haupteingang eines Getränkemarktes und zerstörten dort drei Fensterscheiben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Gebäude nicht betreten, sodass kein Diebesgut erlangt wurde.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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