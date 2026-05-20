Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrskontrollen in Lindlar und Radevormwald

Lindlar; Radevormwald (ots)

Am Dienstag (19. Mai) führten Beamte der Polizeiwache Wipperfürth gezielte Verkehrskontrollen in Lindlar (13-16 Uhr) und Radevormwald (17 bis 19 Uhr) durch. Ziel war es die Verkehrssicherheit zu erhöhen und präventive Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern zu führen. Schwerpunkte waren Geschwindigkeitsüberwachungen und die Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführer sowie die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. Insgesamt wurden knapp 165 Fahrzeuge angehalten und überprüft. Hierbei wurden zwei Fahrzeugführer festgestellt, die unter Einfluss von Betäubungsmittel standen und drei Fahrzeugführer konnten die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen. 18 Verwarngelder wegen überhöhter Geschwindigkeit wurden erhoben, sieben Fahrzeugführer erwarten eine Anzeige wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung. Spitzenreiter war ein Autofahrer in der Klauser Straße in Lindlar. Er war mit 82 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Insgesamt wurden weitere 26 Verstöße geahndet, unter anderem Verstöße gegen die Gurtpflicht, missbräuchliche Nutzung des Mobiltelefons oder auch Verstöße gegen Auflagen der Fahrerlaubnisbehörde. Zu hohe Geschwindigkeit gehört zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Daher führt die Polizei regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Oberbergischen Kreis durch.

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