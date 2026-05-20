Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Auto kollidiert mit Radfahrerin
Marienheide (ots)
Am Dienstag (19. Mai), gegen 16 Uhr beabsichtigte ein 37-Jähriger aus Marienheide von einem Grundstück auf die Gummersbacher Straße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 59-jährigen Fahrradfahrerin aus Marienheide, die auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Durch den Sturz zog sich die 59-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus.
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