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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Lindlar (ots)

Am Mittwoch (20. Mai) wurden bei einem Auffahrunfall an der Einmündung Montanusstraße (L97)/Kaiserau (L302) zwei Menschen verletzt. Gegen 18 Uhr fuhr eine 41-jährige Lindlarerin mit ihrem Audi auf der Montanusstraße aus Richtung Frielingsdorf in Richtung L302. In Höhe der Einmündung fuhr sie auf den Dacia einer 45-Jährigen aus Engelskirchen auf, der dort verkehrsbedingt wartete. Die 45-Jährige und ihre 49-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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