Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fischingen: Unfall mit Beteiligung von Fahrrad und Linienbus - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2026, gegen 16.05 Uhr, befuhr ein Linienbus die Schulstraße von der Haltestelle "Läufelberghalle" in Richtung Bundesstraße. Ein 39-jähriger Radfahrer befuhr einen Gemeindeverbindungsweg, welcher fast parallel zur Ortschaft Fischingen verläuft. An der Kreuzung zur Schulstraße übersah der Radfahrer den vorfahrtsberechtigten Linienbus. Der 33-jährige Fahrer des Busses leitete eine Bremsung ein und versuchte noch auszuweichen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer kam einige Meter nach der Kreuzung im angrenzenden Feld zum Liegen. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Spital nach Basel gebracht. Durch umherfliegende Splitter der geborstenen Frontscheibe wurde der 33-jährige Busfahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Von den fünf Fahrgästen sei niemand verletzt worden. Nach Sachlage trug der Radfahrer kein Fahrradhelm.

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