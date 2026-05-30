Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 29.05.2026, um 10:30 Uhr, kam es in Emmendingen OT Kollmarsreute, in der dortigen Altdorfstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Lenker.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, befuhr der Pkw-Lenker zunächst mit seinem Pkw die Altdorfstraße, als ihm hier ein Fahrradfahrer mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Um einen Unfall zu verhindern, musste der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug bis zum stillstand abbremsen, setzte dann seine Fahrt wenige Meter bis zur Wohnanschrift weiter fort.

Dort angekommen, erschien auch wieder der Fahrradfahrer von zuvor und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf versetzte der Radfahrer seinem 44 Jahre alten Kontrahenten einen Kopfstoß in das Gesicht. Im Anschluss entfernte sich der Radfahrer in unbekannter Richtung.

Der Radfahrer (mit Rennrad unterwegs) wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 182 cm groß, ca. 35-40 Jahre alt, schlank, kurze schwarze Haare, helle Hautfarbe, bekleidet mit weißer Radbekleidung (mit unbekannter Werbeaufschrift).

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

PP FR,FLZ/NB

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