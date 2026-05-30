Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 28.05.2026, 18:30 Uhr, bis Freitag, 29.05.2026, 07:00 Uhr, kam es in Endingen a.K., Dr. Karl Wild Straße, zu einem Einbruch in einer dort ansässigen Firma.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeipostens Endingen ergaben, wurde durch den oder die Täter eine Zugangstüre gewaltsam geöffnet, um sich so den Zutritt in das Firmengebäude zu verschaffen.

Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Am Gebäude sowie den Räumlichkeiten entstand Sachschaden in Höhe von etlichen tausend Euro - auch weil die Büros zudem unnötig verwüstet wurden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeiposten in Endingen unter 07642/92870 oder -rund um die Uhr- mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

PP FR,FLZ/NB

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