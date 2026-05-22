Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Meinerzhagener nach Tankstellenraub in Haft

Iserlohn / Letmathe (ots)

Heute Morgen wurde ein 20-Jähriger nach einem Tankstellenraub an der Friedrich-Ebert-Straße festgenommen. Gegen 6.13 Uhr bedrohte ein Mann die Tankstellenmitartbeiterin mit einer vermeintlichen Schusswaffe und forderte Bargeld. Er ließ sich Geld aus der Kasse aushändigen und flüchtete zu Fuß. Durch eine Täterbeschreibung konnte die schnell eingetroffene Polizei in der Nähe des Tatortes einen 20 Jahre alten Meinerzhagener festnehmen. Er trug eine PTB-Waffe und Bargeld bei sich. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft an. Die Kripo ermittelt in der Angelegenheit und bittet mögliche Zeugen um Hinweise an die 0237191990. (lubo)

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