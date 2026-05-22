Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau angefahren und davongefahren

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.30, wurde eine 51-jährige Frau an der Barbarossastraße angefahren. Der Fahrer fuhr davon, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Frau ging gemeinsam mit ihrem Mann über den Gehweg. In Höhe der Einfahrt zum Parkplatz des Vatan-Marktes setzte ein SUV zurück und touchierte die Frau am Fuß. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer davon. Nach Angaben des Ehepaars soll es sich um einen dunkelgrauen SUV neueren Baudatums mit MK-Kennzeichen handeln. Am Steuer saß ein etwa 60 bis 65 Jahre alter Mann mit weißen, kurzen Haaren. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

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