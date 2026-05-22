PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau angefahren und davongefahren

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.30, wurde eine 51-jährige Frau an der Barbarossastraße angefahren. Der Fahrer fuhr davon, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Frau ging gemeinsam mit ihrem Mann über den Gehweg. In Höhe der Einfahrt zum Parkplatz des Vatan-Marktes setzte ein SUV zurück und touchierte die Frau am Fuß. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer davon. Nach Angaben des Ehepaars soll es sich um einen dunkelgrauen SUV neueren Baudatums mit MK-Kennzeichen handeln. Am Steuer saß ein etwa 60 bis 65 Jahre alter Mann mit weißen, kurzen Haaren. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 10:06

    POL-MK: Gartenhütte brannte

    Menden (ots) - Vermutlich beim Abbrennen von Unkraut hat ein Bewohner eines Hauses am Fasanenweg am Donnerstag versehentlich eine Gartenhütte in Brand gesetzt. Er entfernte die Pflanzen mit Hilfe eines Kartuschenbrenners und unterbrach seine Arbeit kurz, um in den Keller zu gehen. So schilderte er es später der Polizei. Als er zurückkam, stand die Gartenlaube in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 09:44

    POL-MK: Versuchter Rollerdiebstahl / Einbruch im Mehrfamilienhaus

    Lüdenscheid (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es an der Altenaer Straße zu einem versuchten Diebstahl eines Kleinkraftrades. Als der Eigentümer am Sonntagmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Schäden am Zündschloss fest. Das Kleinkraftrad ließ sich nicht mehr starten. Am Donnerstag informierte der Mann die Polizei. Eine Anzeige gab es bei dieser Gelegenheit allerdings auch gegen den Halter des ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 09:43

    POL-MK: Einbrecher, Diebe und mehr

    Iserlohn (ots) - Beim Abbrennen von Unkraut hat ein Bewohner eines Hauses am Fasanenweg versehentlich eine Gartenhütte in Brand gesetzt. Er entfernte die Pflanzen mit Hilfe eines Kartuschenbrenners und unterbrach seine Arbeit kurz, um in den Keller zu gehen. So schilderte er es später der Polizei. Als er zurückkam, stand die Gartenlaube in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Winterfeld hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Hauses auf, drangen in das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren