Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher, Diebe und mehr

Iserlohn (ots)

Beim Abbrennen von Unkraut hat ein Bewohner eines Hauses am Fasanenweg versehentlich eine Gartenhütte in Brand gesetzt. Er entfernte die Pflanzen mit Hilfe eines Kartuschenbrenners und unterbrach seine Arbeit kurz, um in den Keller zu gehen. So schilderte er es später der Polizei. Als er zurückkam, stand die Gartenlaube in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Am Winterfeld hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Hauses auf, drangen in das Wohngebäude ein und durchsuchten fast alle Räume. Sie flüchteten mit Schmuck. Als eine Bewohnerin um 14.40 Uhr nach Hause zurückkehrte, erblickte sie die kaputte Terrassentür und rief die Polizei. Die Täter hielten sich in diesem Augenblick wahrscheinlich noch im Gebäude auf. Denn ein Nachbar sah zeitgleich, wie drei Personen mit Sturmhauben über einen Zaun stiegen und in Richtung Leckingser Straße flüchteten. Der Zeuge schätzt, dass es sich um männliche Personen im Alter um 30 Jahre handelt. Einer von ihnen sagte etwas in einer slawischen Sprache. Einer trug einen blauweißen Jogginganzug, die anderen waren hell bekleidet. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Polizeibeamte sicherten Spuren. In der Weidenstraße haben zwei Männer einer Seniorin das Auto gestohlen. Wie die Frau später der Polizei berichtete, kam sie am Dienstag gegen 17.45 Uhr mit ihrem Pkw zurück vom Einkaufen und parkte vor ihrem Haus. Als sie ausstieg, begegnete sie zwei Männern und bat diese, ihr beim Öffnen der Wohnungstür zu helfen. Dazu übergab sie einem von ihnen den Schlüsselbund. Der Mann schloss die Tür auf und die Seniorin ging herein. Am Donnerstag fiel ihr auf, dass ihr Wagen nicht mehr vor dem Haus und ihre Handtasche mitsamt Portemonnaie nicht mehr im Hausflur standen. Sie hatte das Haus seit dem Einkauf am Dienstag nicht mehr verlassen. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem roten Citroen C3 der Frau ein, veranlasste eine Kuno-Sperrung der mit abhanden gekommenen Bankkarte und bittet um Hinweise: Möglicherweise wurden die beiden Männer am Dienstag in der Weidenstraße beobachtet. An der Grafenstraße wurden in der Nacht zum Donnerstag zwei Reifen eines geparkten, grauen Cupra Formentor zerstochen.

Am Donnerstag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr wurde an der Realschule Hemberg ein E-Scooter gestohlen. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz vor der Schule und war mit einem Fahrradschloss gesichert. Das hing, als der Fahrer zurückkehrte, unversehrt am Zaun. Die Polizei schrieb den E-Scooter zur Fahndung aus.

Aus einem unverschlossenen Büro im Gebäude der Kreishandwerkerschaft wurde am Donnerstag eine Geldbörse gestohlen. Der Betroffene hatte die Tasche mit der Geldbörse gegen 7 Uhr abgestellt. Zwei Stunden bekam er über sein Mobiltelefon Meldungen über ungewöhnliche Transaktionen auf seinem Konto, schaute nach seiner Tasche und bemerkte den Diebstahl. Der Täter setzte die in der Geldbörse steckende Bankkarte an verschiedenen Stellen ein und versuchte, hohe Bargeldsummen abzuheben. Letzteres scheiterte. Die Polizei hat die Personaldokumente aus der Geldbörse zur Fahndung ausgeschrieben und eine Kuno-Sperrung veranlasst, die den weiteren Einsatz der Debitkarte verhindert. Die Polizei weist bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass Betroffene umgehend reagieren sollten. Sie sollten ihre Bank über Diebstahl oder Verlust von Bank- oder Kreditkarten informieren und diese sperren lassen. Darüber hinaus machte eine sehr zeitnahe Anzeige bei der Polizei Sinn: Unabhängig von einer Sperrung können Bankkarten weiter per Lastschriftverfahren im Einzelhandel eingesetzt werden. Diese Möglichkeit lässt sich einschränken über die beschriebene Kuno-Sperrung. (cris)

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