POL-MK: Gartenhütte brannte

Iserlohn (ots) - Beim Abbrennen von Unkraut hat ein Bewohner eines Hauses am Fasanenweg versehentlich eine Gartenhütte in Brand gesetzt. Er entfernte die Pflanzen mit Hilfe eines Kartuschenbrenners und unterbrach seine Arbeit kurz, um in den Keller zu gehen. So schilderte er es später der Polizei. Als er zurückkam, stand die Gartenlaube in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Winterfeld hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Hauses auf, drangen in das ...

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