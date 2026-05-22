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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gartenhütte brannte

Menden (ots)

Vermutlich beim Abbrennen von Unkraut hat ein Bewohner eines Hauses am Fasanenweg am Donnerstag versehentlich eine Gartenhütte in Brand gesetzt. Er entfernte die Pflanzen mit Hilfe eines Kartuschenbrenners und unterbrach seine Arbeit kurz, um in den Keller zu gehen. So schilderte er es später der Polizei. Als er zurückkam, stand die Gartenlaube in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. (cris)

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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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