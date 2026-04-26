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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall auf der L330 Nassau-Hömberg

Nassau (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026 gegen 12:28 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 330, zwischen Nassau und Hömberg, unter Beteiligung eines Motorrades. Ein 35-Jähriger aus der VG Westerburg kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und wurde durch den Aufprall in die angrenzende Böschung abgewiesen. Durch aufwendige Bergungsarbeiten konnte der Fahrzeugführer medizinisch versorgt werden. Er erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde daher in ein Krankenhaus verbracht. Die L330 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, ca. 1 Stunde, vollständig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-970-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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