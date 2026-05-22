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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Rollerdiebstahl
Einbruch im Mehrfamilienhaus

Lüdenscheid (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es an der Altenaer Straße zu einem versuchten Diebstahl eines Kleinkraftrades. Als der Eigentümer am Sonntagmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Schäden am Zündschloss fest. Das Kleinkraftrad ließ sich nicht mehr starten. Am Donnerstag informierte der Mann die Polizei. Eine Anzeige gab es bei dieser Gelegenheit allerdings auch gegen den Halter des Fahrzeugs: Er fuhr mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen und verstieß damit gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag zwischen 20.50 und 23.20 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Thüringer Straße. Sie entwendeten einen Monitor. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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