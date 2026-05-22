Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Balve (ots)

Die Polizei ruft Zeugen auf: Es kam zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in Balve, Am Bahnhof 1, auf den dortigen Parkplätzen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, dem 20.05.2026, zwischen etwa 11:20 und 12:55 Uhr. Betroffen ist ein grauer Citroën Spacetourer, dessen vorderer rechter Stoßfänger stark verkratzt wurde. An den parkenden Fahrzeugen auf dem Parkplatz entstand ein Gesamtschaden von ca. 1800 Euro. Als Unfallverursacher kommt womöglich ein weißer Bus in Frage, der auffällig rangierte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise können an die Polizei unter der Telefonnummer 0237390990 gegeben werden. Zeugen, die den auffällig rangierenden Bus gesehen haben, werden gebeten, sich zu melden. (lubo)

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