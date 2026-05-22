POL-MK: Reifen zerstochen

Balve (ots) - Die Polizei ruft Zeugen auf: Es kam zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in Balve, Am Bahnhof 1, auf den dortigen Parkplätzen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, dem 20.05.2026, zwischen etwa 11:20 und 12:55 Uhr. Betroffen ist ein grauer Citroën Spacetourer, dessen vorderer rechter Stoßfänger stark verkratzt wurde. An den parkenden Fahrzeugen auf dem Parkplatz entstand ein Gesamtschaden von ca. 1800 ...

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