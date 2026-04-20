Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr erwischt

Erfurt (ots)

Am Samstag (18.04.2026) stellte die Erfurter Polizei gleich zwei Männer fest, die alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hatten. Zunächst war ein 17-jähriger Fahrradfahrer gegen 01:00 Uhr auf der Nordhäuser Straße in Richtung Lissabonner Straße unterwegs gewesen, als er alleinbeteiligt stürzte. Dabei zog sich der junge Mann Verletzungen im Gesicht und an einem Arm zu. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,9 Promille. Am Nachmittag geriet dann gegen 15:15 Uhr ein 61-jähriger VW-Fahrer in der Konrad-Zuse-Straße in eine Verkehrskontrolle. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille. Beide Männer mussten sich Blutentnahmen unterziehen. Sie müssen sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten. (DS)

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