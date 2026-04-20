Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus in Erfurt

Erfurt (ots)

In Erfurt brachen Unbekannte in der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter vermutlich durch das Übersteigen eines Gartenzauns auf das Grundstück in der Altstadt. Anschließend schlugen sie an der Rückseite des Hauses ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und entwendeten schließlich Schmuck. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren der Täter und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. (DS)

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