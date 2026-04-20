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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer fährt gegen Verkehrszeichen und flüchtet

Erfurt (ots)

Samstagabend (18.04.2026) verursachte ein 68-jähriger Autofahrer in der Curiestraße in Erfurt einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Mann hatte kurz nach 22:00 Uhr mit seinem Mitsubishi wenden wollen. Dabei fuhr er rückwärts gegen ein Verkehrszeichen und verursachte insgesamt einen Schaden von etwa 300 Euro. Anschließend verließ der 68-Jährige pflichtwidrig den Unfallort. Dank eines Zeugenhinweises konnte der Mann kurze Zeit später in der Nähe des Unfallorts festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,4 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 68-Jährigen ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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