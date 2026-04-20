Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeiberuf hautnah erleben beim Infostand im Anger 1

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Erfurt (ots)

Du interessierst Dich für den Polizeiberuf und willst wissen, was Dich bei der Thüringer Polizei erwartet? Oder Ihr möchtet Euch gemeinsam über Ausbildung, Studium und Einstiegsmöglichkeiten informieren? Dann schaut am Donnerstag (23.04.2026) zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr im Anger 1 in Erfurt vorbei. Dort ist die Nachwuchsgewinnung der Erfurter Polizei mit einem Infostand vor Ort und beantwortet Eure Fragen rund um Bewerbung, Karrierechancen und den Polizeiberuf.

Bei uns erfährst Du aus erster Hand, welche Voraussetzungen Du mitbringen solltest, wie das Auswahlverfahren abläuft und welche beruflichen Möglichkeiten Dich bei der Thüringer Polizei erwarten. Unsere Kollegen geben Dir und Euch außerdem praktische Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Ein besonderes Highlight wartet ebenfalls auf Euch: Mit unserer neuen VR-Brille könnt Ihr in die Welt der Polizei eintauchen und einen Einsatz des Sondereinsatzkommandos hautnah miterleben. So bekommt Ihr einen spannenden und eindrucksvollen Einblick in einen Beruf, der Verantwortung, Teamgeist und Abwechslung vereint.

Interesse geweckt? Dann schaut am 23.04.2026 im Anger 1 vorbei, informiert Euch direkt bei unseren Kollegen und findet heraus, warum die Thüringer Polizei der richtige Arbeitgeber für Euch sein könnte. Bringt gern auch Freunde mit oder erzählt ihnen davon. Wir freuen uns auf Euren Besuch. (DS)

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