Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb nach Flucht mit Hilfe eines Passanten gestellt

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag (17.04.2026) entwendete ein 27-jähriger Ladendieb aus einem Sportbekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt eine Trainingsjacke im Wert von etwa 120 Euro und flüchtete anschließend. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann im Bereich des Angers zunächst festgestellt werden. Er versuchte zu Fuß zu entkommen, wurde jedoch mit Unterstützung eines Passanten gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Nach Abschluss des Einsatzes meldete sich der Helfer erneut bei der Polizei. Er gab an, auf seinem Heimweg von einem 28-jährigen polizeibekannten Mann verfolgt und darauf angesprochen worden zu sein, warum er die Flucht des Ladendiebs verhindert habe. Nach einem kurzen Wortwechsel versuchte der Mann, den Passanten zu schlagen. Dieser blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sich durch Flucht in Sicherheit bringen. Der zweite Täter wurde später im Rahmen der Ermittlungen namentlich bekannt gemacht. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Ladendiebstahls sowie versuchter Körperverletzung ermittelt. (DS)

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