Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Wer kennt diesen Mann?
Schalksmühle (ots)
Die Polizei fahndet öffentlich nach einem mutmaßlichen Dieb und Computerbetrüger. Einer 91-jährigen Frau wurde im März die Geldbörse von einer unbekannten Person aus der Einkaufstasche heraus entwendet. Im Anschluss hob der Tatverdächtige bei einer nahegelegenen Bank einen vierstelligen Eurobetrag mit der entwendeten Debitkarte ab. Wer kennt den Mann? https://polizei.nrw/fahndung/204448 Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
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