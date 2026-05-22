POL-MK: Wer kennt diesen Mann?

Lüdenscheid (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es an der Altenaer Straße zu einem versuchten Diebstahl eines Kleinkraftrades. Als der Eigentümer am Sonntagmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Schäden am Zündschloss fest. Das Kleinkraftrad ließ sich nicht mehr starten. Am Donnerstag informierte der Mann die Polizei. Eine Anzeige gab es bei dieser Gelegenheit allerdings auch gegen den Halter des ...

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