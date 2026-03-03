PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Bachelorstudium beim Hauptzollamt Lörrach gestartet

  • Bild-Infos
  • Download

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Ernennung zu Beamtinnen und Beamten auf Probe

Sechs Nachwuchskräfte für die Laufbahn des gehobenen Dienstes, drei Frauen und drei Männer, haben am 2. März ihr duales Studium beim Hauptzollamt Lörrach begonnen. Der stellvertretende Leiter des Hauptzollamts, Dr. Michael Winkeler, nahm ihnen dazu in feierlicher Runde und im Beisein von Angehörigen den Amtseid ab und ernannte sie zu Beamtinnen und Beamten auf Widerruf. Betreut von Praxistutor Alfred Plohmann und seinem Team, welche sich gemeinsam um die aktuell mehr als einhundert Studierenden und Auszubildenden beim Hauptzollamt kümmern, verbringen die sechs jungen Männer und Frauen nun zunächst zwei informative Wochen beim Hauptzollamt Lörrach und lernen den neuen Arbeitgeber sowie die Kolleginnen und Kollegen schon etwas besser kennen. Dann startet das Sextett auch schon in die beiden ersten Semester des Fachstudiums an der Hochschule des Bundes in Münster in Westfalen, wo die rechtlichen Grundlagen für die künftige Tätigkeit erlernt werden. Praxis- und Fachstudien wechseln sich im Weiteren ab, bis dann am Ende die Bachelorarbeit geschrieben ist und diese erfolgreich mündlich verteidigt wurde. Da beim Zoll die Übernahme nach dem abgeschlossenen Studium die Regel ist, können die dann sechs frischgebackenen Zollinspektorinnen und -inspektoren mit besten Aussichten in die dreijährige Probezeit starten. In die Laufbahn des gehobenen Dienstes stellt der Zoll jeweils zum 1. März und zum 1. September eines Jahres ein. Um einen Studienbeginn zum 1. März 2027 kann man sich noch bis zum 15. April dieses Jahres bewerben. Mehr Infos gibt es auf der Karriereseite des Zolls www.zoll-karriere.de oder auf Nachfrage direkt beim Hauptzollamt Lörrach.

