PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Lörrach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Bewährungsstrafen für Freiburger Inhaberin eines Gastronomiebetriebs und ihren Geschäftsführer

Freiburg (ots)

Ermittlungen der Freiburger Finanzkontrolle Schwarzarbeit decken hohen Betrug an den Sozialkassen auf

Über einen Zeitraum von 41 Monaten hat die Inhaberin eines auf exotische Speisen ausgerichteten Freiburger Gastronomiebetriebes den Sozialkassen für ihre Angestellten zu niedrige Löhne gemeldet und den Einzugsstellen dadurch etwa 98.000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen vorenthalten. Unterstützt wurde sie bei dem kriminellen Vorgehen von ihrem Geschäftsführer, welcher die maßgeblichen personellen Entscheidungen getroffen und das Restaurant nahezu eigenverantwortlich geleitet hat. Das Amtsgericht Freiburg sah die, aufgrund des Ergebnisses der Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Lörrach, von der Staatsanwaltschaft Freiburg erhobenen Tatvorwürfe als erwiesen an und verhängte gegen die beiden Beschuldigten jeweils eine Haftstrafe von einem Jahr, welche in beiden Fällen für die Dauer von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die beiden Straferkenntnisse sind zwischenzeitlich rechtskräftig. Die vorenthaltenen Beiträge werden durch die zuständigen Sozialversicherungsträger zurückgefordert.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Lörrach
Pressesprecherin
Antje Bendel
Telefon: 07621 941-1200
E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Lörrach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Lörrach
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Lörrach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren