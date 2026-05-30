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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Lkw-Aufbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Freitag, 29.05.2026, 21:00 Uhr, bis Samstag, 30.05.2026, 07:30 Uhr, kam es in Teningen, Emmendinger Straße, zu einem Lkw-Aufbruch.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, wurde durch den oder die Täter, der auf einem Lkw befindliche und ordnungsgemäß verschlossene Transportcontainer (sog. Abrollcontainer) gewaltsam geöffnet und anschließend durchsucht.

Da der vor Ort anwesende Fahrer keine Angaben zum Inhalt des Containers machen konnte, ist bislang noch nicht geklärt, ob es zu einem Diebstahlsschaden gekommen ist. Am Container selbst (weiß mit blau/roter Aufschrift) entstand geringer Sachschaden.

Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Emmendinger Straße, unweit dem Kreisverkehr zur Tscheulinstraße.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

PP FR,FLZ/NB

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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