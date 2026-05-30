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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Schildgasse - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Rheinfelden sucht den Verursacher eines Unfallschadens an einem Verkehrszeichen in der Schildgasse. Am Freitagnachmittag teilte ein Passant dem Polizeirevier Rheinfelden die Beschädigung eines Verkehrszeichens (Fußgängerüberweg) mit, welches an einem Masten am Fußgängerüberweg in der Schildgasse Ecke Römerstraße angebracht war. Aufgrund der Spurenlage wird aktuell von einem größeren Verursacherfahrzeug ausgegangen. Der Schaden wurde vorläufig auf rund 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder Verursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

WO/RR

PP FR,FLZ/NB

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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