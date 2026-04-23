Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Oberlangen - Diebstahl eines Pedelec-Akkus
Oberlangen (ots)
Am 09.04.2026 kam es in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 22:05 Uhr in der Marienstraße in Oberlangen bei der dortingen Gaststätte zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft ein abgestelltes Pedelec angegangen. Es wurde der dazugehörige Akku entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.
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